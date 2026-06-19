Cae supuesta red que traía vehículos robados desde Panamá y los vendía en Costa Rica

La Policía Judicial detuvo este viernes a cuatro personas durante un allanamiento realizado en Heredia, como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos de falsificación de documentos, receptación de vehículos, falsedad ideológica y estafa.



Según informó Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, la investigación se inició a partir de siete denuncias que permitieron identificar a un aparente grupo criminal integrado por los cuatro sospechosos ahora detenidos.

"El grupo presuntamente se dedicaba a ingresar a territorio nacional vehículos que habían sido sustraídos en Panamá. Posteriormente, les modificaban sus características y los ofrecían en venta a través de redes sociales", dijo Muñoz.

Las autoridades indicaron que los carros eran adquiridos por personas que desconocían tanto la presunta ilegalidad de las transacciones como la procedencia real de los vehículos.



El OIJ estima que los hechos investigados generaron un perjuicio económico cercano a los ₡100 millones de colones para las personas afectadas.



Durante los allanamientos, los agentes decomisaron teléfonos celulares, documentación de interés para la investigación y dos de los vehículos que, según las pesquisas, habían sido sustraídos.



Los cuatro sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.