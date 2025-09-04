Cae sospechoso de asesinar a dos mujeres inocentes en bar de Cartago

Un sospechoso de asesinar a dos mujeres en un bar de Cartago fue detenido este jueves en el centro de esa provincia (ver video adjunto de Telenoticias).



Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron a un residencial en El Molino de Cartago para capturar a un hombre de 31 años como el principal sospechoso del doble homicidio de Yerlania Molina Bolaños, de 23 años, y Heilin Madriz Acuña, de 30, el pasado 4 de febrero en el bar La 70, en La Lima de Cartago.



El detenido fue identificado con los apellidos Aguilar Mora, quien vivía en el sitio donde fue arrestado.



De acuerdo con lo que maneja la Sección de Homicidios de la Policía Judicial, este sujeto, al parecer, es el responsable de la muerte de las mujeres, que fallecieron como víctimas colaterales.



En un video de seguridad quedó grabado el momento en el que llegaron al menos tres hombres en motocicleta para disparar contra varias personas que estaban afuera del bar. Quienes estaban en el sitio intentaron resguardarse; sin embargo, las dos víctimas quedaron en medio del fuego cruzado y fue ahí donde resultaron heridas.



Los gatilleros huyeron del sitio.



En el caso de Yerlania Molina, perdió la vida en el lugar tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Por su parte, Heilin Madriz murió en el Hospital Max Peralta luego de su ingreso. Ella presentaba múltiples impactos en el tórax.



En lo que va del año, el país registra 25 personas fallecidas como víctimas colaterales en tiroteos.



Por este caso, el sospechoso quedó bajo custodia del Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.