Cae policía sospechosa de alertar a banda narco sobre operativos y retenes en Zona Sur

Una oficial de la Fuerza Pública figura entre las personas detenidas este miércoles durante una serie de allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la Zona Sur del país, como parte de una investigación por aparente tráfico de drogas.

Según informó el subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, agentes de la Delegación Regional de Corredores ejecutaron ocho allanamientos con el objetivo de detener a cinco personas vinculadas con una presunta organización dedicada a la venta de drogas.



"La investigación se inició en 2025 tras información confidencial recibida por las autoridades, la cual alertaba sobre una estructura criminal liderada por un hombre de apellido Cerdas, de 46 años, conocido con el alias de “Moncho”. De acuerdo con las pesquisas, la organización estaría integrada por aproximadamente diez personas", señaló Muñoz.

Durante el proceso investigativo, las autoridades lograron la detención en agosto de 2025 de un sujeto de apellido Pérez, quien actualmente cumple prisión preventiva. Con los operativos efectuados este miércoles, el OIJ reportó la captura de tres personas, mientras que dos sospechosos permanecían pendientes de localización al cierre de las diligencias.

Entre las personas detenidas figura una mujer de apellido Castillo, de 26 años, quien estaría vinculada directamente con el presunto líder de la organización. Asimismo, fue detenida una mujer de apellido Busano, oficial de la Fuerza Pública destacada en la zona de San Vito.

De acuerdo con la investigación, la funcionaria policial es sospechosa de recibir pagos a cambio de suministrar información relacionada con retenes, operativos y la operatividad de la Fuerza Pública, además de datos sobre vendedores de drogas que operaban en distintos cantones de la Zona Sur.

Muñoz indicó que la operación permitió desarticular la estructura investigada, la cual presuntamente se dedicaba a la venta de drogas bajo la modalidad express. Durante los allanamientos, se decomisaron cantidades de clorhidrato de cocaína, cocaína base, crack y marihuana en distintas presentaciones.

Además, las autoridades incautaron un arma de fuego, un vehículo y una cantidad importante de dinero en efectivo, mientras continúan las diligencias para ubicar a los sospechosos que permanecen pendientes de captura.

