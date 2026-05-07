Cae otro extraditable: OIJ y DEA capturan a papá de la "Reina del Sur"

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), detuvo la tarde de este jueves a un hombre de apellidos Gómez Calderón, identificado como la persona extraditable número 19 requerida por autoridades estadounidenses.



La información fue confirmada por el director interino del OIJ, Michael Soto, quien indicó que la captura se realizó mediante un operativo coordinado entre oficiales del OIJ, agentes de la DEA en Costa Rica y la oficina de la DEA en Dallas, Texas, EE. UU.

"A Gómez Calderón se le vincula con presunto tráfico internacional de drogas y su captura responde a una solicitud emitida por la Corte del Distrito Este de Dallas, en Estados Unidos.

"Se trata de la misma corte que anteriormente solicitó la extradición del exmagistrado Celso Gamboa y de Edwin López Vega, conocido con el alias de 'Pecho de Rata'”, dijo Soto.



El aprehendido es el papá de la conocida "Reina del Sur", quien fue sentenciada a 19 años de cárcel por narcotráfico.

El director interino del OIJ detalló que Gómez fue trasladado a las celdas judiciales para iniciar los trámites correspondientes ante los juzgados nacionales y avanzar con el proceso de extradición hacia Estados Unidos en los próximos meses.