Cae oficial de Policía Penitenciaria sospechoso de ingresar droga dentro de cárcel

Oficiales de la Policía Penitenciaria detuvieron, la noche de este lunes, a uno de sus propios compañeros como sospechoso de ingresar droga dentro del Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora Mora, en San Rafael de Alajuela.

El funcionario de apellido Azofeifa, figura como sospechoso de portar 695,8 gramos de aparente droga, entre marihuana y cocaína, ocultos en una faja policial que llevaba a la altura del pecho mientras realizaba actividad física en el gimnasio del centro penitenciario.

Las autoridades explicaron que venían dando seguimiento al oficial como parte de las labores de inteligencia y control interno. Durante la intervención se decomisaron 311,8 gramos de aparente marihuana y 384 gramos de aparente cocaína.

Azofeifa, quien ingresó a la Policía Penitenciaria el 18 de octubre de 2021, quedó detenido y será presentado ante la Fiscalía de Alajuela para el trámite judicial correspondiente.

Gabriel Aguilar Vargas, ministro de Justicia y Paz, reiteró que el control, el orden y la disciplina comienzan dentro de la propia institución: “Ningún funcionario que traicione el uniforme, la confianza pública y su deber de proteger la seguridad penitenciaria contará con tolerancia o privilegios”.