Cae oficial de Fuerza Pública por supuesto acoso callejero contra menor en Cartago

Agentes judiciales de Cartago detuvieron la mañana de este miércoles, a las 9:30 a. m., en el sector de Pavas, San José, a un oficial de Fuerza Pública de apellido Monge, de 35 años, quien figura como sospechoso del delito de acoso callejero contra una menor de edad.



De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la investigación inició en mayo del presente año, luego de que se recibiera una denuncia en la que se señalaba que, presuntamente, el sospechoso se tocó sus partes íntimas mientras permanecía dentro de un vehículo frente a la ofendida.



Los hechos, al parecer, ocurrieron en San Nicolás, en Oyola de Cartago.



Tras diversas diligencias y labores de investigación, los agentes judiciales lograron identificar al sospechoso y procedieron con su detención durante un operativo efectuado en Pavas.



El detenido será puesto a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

