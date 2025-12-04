Cae menor sospechoso de seducir a niña en isla de Aruba por medio de videojuego en Costa Rica

Este jueves, la oficina de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un allanamiento en una casa en Tilarán, Guanacaste, donde se detuvo a un adolescente de 16 años sospechoso del delito de seducción de menores por medios electrónicos.



Según confirmó Osvaldo Ramírez, jefe de Interpol del OIJ, el caso se venía desarrollando con las autoridades de la isla caribeña de Aruba desde el pasado mes de agosto.

“Este caso se venía desarrollando desde el pasado mes de agosto propiamente en el país caribeño y esto nos ha dado ciertas tareas importantes con la oficina de Interpol de Aruba.

“Hoy logramos ejecutar la acción policial y se detuvo al menor y se le decomisaron algunos indicios electrónicos importantes para la investigación”, señaló Ramírez.

Según el jefe policial, la víctima es nacida en Aruba, tiene 11 años, y fue la madre de la niña quien denunció lo que ocurría a las autoridades de Aruba.

“Al parecer, el sujeto que la contactaba le solicitaba fotos y vídeos con contenido sexual y, en apariencia, este mismo sujeto también le enviaba fotografías y videos de esa misma índole.

“Durante las investigaciones se logra determinar que, al parecer, el primer contacto del sospechoso con la menor fue por medio de un videojuego en línea, siendo que, por ese medio, el sospechoso logra ganarse la confianza de la menor”, manifestó Ramírez.

Luego de que el adolescente se ganara la confianza de la niña, logró obtener su número telefónico y, aparentemente, por medio de WhatsApp también le solicitó fotos y vídeos y él le habría enviado las mismas.



El menor quedó a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil de Cañas, para que se le determine la situación jurídica.

