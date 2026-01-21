Cae lancha con tres toneladas de marihuana en el Pacífico Sur costarricense

Una embarcación cargada con aproximadamente tres toneladas de marihuana fue interceptada, la noche del martes, en aguas del Pacífico Sur de Costa Rica.



La intervención se llevó a cabo a unas 40 millas náuticas al suroeste de Cabo Matapalo, donde oficiales del Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas, con apoyo de una aeronave de patrullaje marítimo, detuvieron la lancha durante labores de vigilancia.

"El navío, de cerca de 45 pies de eslora, color celeste con gris y equipado con tres motores fuera de borda, fue identificado con el nombre Monarca CP01. A bordo viajaban tres personas de nacionalidad colombiana, identificadas con los apellidos Cortés, Vallecillo y Carvajal", indicó Seguridad Pública.

Durante la inspección, las autoridades localizaron 129 sacos con aparente marihuana, así como varios estañones con combustible, lo que en conjunto representa un cargamento estimado en alrededor de tres toneladas de droga.

Droga decomisada.

En el operativo participaron agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal y el Servicio Nacional de Guardacostas, con respaldo de información suministrada por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).



Tras la aprehensión, la embarcación fue escoltada hasta Golfito, donde la PCD continuará con las diligencias judiciales correspondientes.

