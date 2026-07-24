Cae guatemalteco con más de 200 kilos de cocaína en Guanacaste

Un operativo conjunto del Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Control de Drogas permitió la detención de un ciudadano guatemalteco que transportaba 202 kilogramos de aparente cocaína en Guanacaste.

La intervención se realizó en un control de carreteras en Palmira de Carrillo, como parte de las acciones para combatir el narcotráfico.

Durante la inspección, un agente canino especializado en detección de drogas alertó sobre la posible presencia de estupefacientes dentro del vehículo.

Tras coordinar con las autoridades judiciales, los oficiales realizaron una revisión más detallada y descubrieron un compartimento oculto donde viajaban 202 paquetes de aparente cocaína, de aproximadamente un kilogramo cada uno.

Además del cargamento, las autoridades decomisaron 58.000 dólares, un millón 400 mil colones en efectivo y el vehículo utilizado para el transporte de la droga.

El conductor, un ciudadano guatemalteco de apellido Carrera, fue detenido y puesto a las órdenes del Ministerio Público, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.



