Cae familia vinculada con violenta golpiza en comercio de Puntarenas

Durante la mañana de este miércoles, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a varios miembros de una misma familia como sospechosos de participar en una violenta golpiza con armas de fuego en Puntarenas.

La aparente agresión ocurrió el pasado 30 de setiembre en el distrito de Volcán, en el cantón de Buenos Aires.



Entre los detenidos figuran tres hermanos, de 28, 34 y 38 años, un menor de 17 años y una mujer de 29, quienes ahora enfrentarán cargos por los presuntos delitos de agresión con arma y amenazas.

"La víctima habría llegado a un local comercial ubicado en Peje de Volcán, donde uno de los sospechosos lo condujo hasta la parte trasera del establecimiento. En ese lugar, aparentemente fue abordado por los otros hombres, quienes presuntamente lo amenazaron y lo golpearon con las manos y con la empuñadura de un arma de fuego.

"Según la investigación, la mujer detenida habría tenido la función de cerrar la puerta del local para impedir que la víctima escapara durante el ataque", dijo la Policía Judicial.

Tras varias diligencias, los agentes judiciales lograron reunir prueba importante, lo que permitió realizar seis allanamientos simultáneos en las comunidades de Los Ángeles, Volcán y El Progreso, donde se logró la captura de los investigados.



Los cinco sospechosos fueron remitidos a la Fiscalía de Buenos Aires, que definirá en las próximas horas su situación jurídica.

