Cae banda sospechosa de utilizar ‘apps’ de citas para asaltar a sus víctimas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela realizó, este jueves, dos allanamientos en el sector de La Paz, en el centro de la provincia, como parte de una investigación relacionada con varios casos de robo agravado y otros delitos.



Durante las diligencias, las autoridades detuvieron a tres hombres y una mujer, quienes figuran como sospechosos de participar en hechos que incluyen agresiones, privación de libertad y robo agravado, entre otros.



De acuerdo con la investigación, el grupo presuntamente contactaba a hombres por medio de redes sociales y aplicaciones de citas, con el fin de concretar encuentros. Una vez que se llevaba a cabo la cita, los sospechosos, al parecer, usaban armas de fuego para asaltar a las víctimas y despojarlas de sus pertenencias.



El OIJ continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible vinculación de los detenidos con otros casos similares.

