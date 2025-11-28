Cacería del OIJ por motociclistas grabados en video luego de balear a niña en Esparza

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide la ayuda de la ciudadanía para identificar a dos motociclistas que quedaron grabados en video luego de atacar a balazos a una niña de 8 años en Esparza, Puntarenas.



De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se registró el martes 11 de noviembre de 2025, cerca de las 9:00 p.m., en el sector de Ciudadela Calderón.

"Los ocupantes de la motocicleta habrían realizado múltiples disparos contra una vivienda y un vehículo estacionado.

"Sin embargo, uno de los proyectiles alcanzó a la niña, que caminaba por la acera a unos 25 metros del lugar donde se produjeron las detonaciones", indicó la Policía Judicial.

La menor fue trasladada de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria con una herida en el tórax y luego remitida al Hospital Nacional de Niños para la extracción del proyectil, el cual quedó alojado en la pared torácica.



Los agentes del OIJ obtuvieron un video (ver adjunto) en el que se observa a los sospechosos durante el recorrido en motocicleta.

Por ello, solicitan que cualquier persona que pueda aportar información para identificarlos se comunique de forma confidencial al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

