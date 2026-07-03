Cabeza de agua cobra la vida de adulto mayor en Tilarán

Un adulto mayor de 70 años, identificado con los apellidos Alvarado Murillo , perdió la vida la tarde de este jueves tras ser arrastrado por una cabeza de agua en el sector de Río Chiquito hacia Caño Negro, en el conocido Chorro de Agua .

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima intentó cruzar el río a bordo de su vehículo tipo pickup cuando fue sorprendida por la repentina corriente.

Tras un operativo de búsqueda realizado por la Cruz Roja Costarricense y el comité de Tilarán, los cuerpos de emergencia localizaron al hombre sin vida entre 200 y 300 metros del punto donde ocurrió el incidente.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para todo el territorio nacional debido al incremento de las lluvias y los fuertes vientos ocasionados por el paso de la onda tropical número 19.

Matina y Siquierres son las zonas que se han visto más afectadas por las inundaciones.



Las autoridad﻿es mantienen habilitados albergues en Huetar Norte, específicamente en el salón comunal de Pital de San Carlos, donde hay cinco personas refugiadas. En Sarapiquí de Heredia, en Finca-11, otro albergue con cinco personas.



Y el más grande está en la escuela El Tigre de Sarapiquí, donde se reportan 20 personas.

La CNE reiteró el llamado a extremar precauciones durante la época lluviosa y evitar el cruce de ríos crecidos para prevenir tragedias similares.