Buseta de estudiantes fue sorprendida con 920 kilos de cocaína en Ruta 27

Un operativo judicial en Orotina, Alajuela, permitió el decomiso de 920 kilogramos de cocaína ocultos dentro de una buseta utilizada para transporte de estudiantes.



La acción se ejecutó la tarde del miércoles, luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Orotina recibieran una llamada confidencial alertando sobre un vehículo que trasladaba una gran cantidad de droga.

"Con el apoyo de la Fuerza Pública, se montó un retén en el peaje de Pozón, sobre la Ruta 27, donde fue interceptada la buseta.

"Durante la inspección judicial, los agentes descubrieron el cargamento que sumó 920 paquetes de cocaína", dijo la Policía Judicial.

Cocaína decomisada.

El conductor, un hombre de 49 años, fue detenido en el lugar y se le decomisó el teléfono celular para efectos de investigación.



El sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

