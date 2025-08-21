Buseta de estudiantes detenida con 920 kilos de cocaína no tenía permisos activos

La buseta de estudiantes que fue detenida con 920 kilos de cocaína cuando transitaba por la Ruta 27, de San José hacia Caldera, no tenía los permisos activos.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Consejo de Transporte Público (CTP) tras una consulta de Teletica.com.

“En el caso de este vehículo, según nos indica el Departamento de Concesiones y Permisos, no tiene permiso activo. En un momento los tuvo, pero fue devuelto”, dijo el CTP.

Buseta con droga decomisada.

Agentes judiciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Orotina ejecutaron, durante la tarde del miércoles, la detención de un hombre de 49 años, sospechoso del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad de transporte de drogas.

Las autoridades recibieron información mediante una llamada confidencial, que alertaba de que, supuestamente, el sujeto conducía una buseta donde transportaba gran cantidad de droga tipo cocaína.

"Los agentes judiciales realizan coordinaciones con Fuerza Pública para ejecutar un retén en la localidad de Pozón, sobre la Ruta 27, y es así como se logra interceptar esta buseta donde se trasladaba la droga.

“Durante la inspección judicial se encontraron dentro de la buseta 920 kilogramos de cocaína, los cuales fueron decomisados y el hombre sospechoso fue detenido, se le decomisó su teléfono celular”, dijo la Policía Judicial.

El sujeto continúa a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.