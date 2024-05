Buscan teléfono con el que, se cree, sospechoso atemoriza a familia de Nadia Peraza

El Ministerio de Justicia y Paz busca el teléfono con el que, se cree, el sospechoso de matar a Nadia Peraza atemoriza a los familiares de la joven.



La semana anterior, los parientes de la víctima recibieron cinco llamadas desde la cárcel, los días martes, miércoles y jueves, entre las 9 a. m. y 10 a. m.

“Hemos realizado revisiones en el espacio donde se encuentra dicho privado de libertad y no se ha encontrado nada que permita presumir que lo reportado sea cierto.

El sospechoso de asesinar a Peraza era su pareja sentimental y también padre de su hija de dos años y ocho meses, identificado con el apellido Buzano, de 25 años, quien ingresó a la cárcel Terrazas, en San Rafael de Alajuela, el pasado lunes 20 de mayo. Ahí cumple un año de prisión preventiva como medida cautelar.

Desde que ingresó al centro penal, los familiares de la joven aseguran que están recibiendo llamadas del sospechoso, por lo que les preocupa que tenga este tipo de beneficios, que los afectan emocional y psicológicamente.

“Él está llamando de teléfono público y me parece que Justicia y Paz no debería de tenerlo ahí caminando como si nada y que se comunique al exterior desde un teléfono. Cuando pasan este tipo de homicidios hay que enviarlos a Máxima Seguridad, no puede ser que a este hombre que mató a una mujer lo manden a una cárcel de menor contención como lo es Terrazas.