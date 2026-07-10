Buscan a sospechoso de asesinar a tres personas en una misma semana

En un periodo de siete días, un hombre aparentemente asesinó a tres personas en Limón. Esos hechos quedaron registrados por cámaras de vigilancia y ahora son parte de la investigación que desarrolla el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El primer caso ocurrió el jueves 23 de abril en el sector de Villa del Mar, en Limón.

La víctima fue una mujer de apellido Díaz, de 18 años. De acuerdo con la investigación, la joven se encontraba en la vía pública cuando un sujeto que viajaba en una motocicleta, utilizando un bolso de repartidor, se acercó y le disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte.

El segundo hecho corresponde a un doble homicidio atendido por el OIJ el 30 de abril de 2026. Las víctimas fueron dos hombres de apellidos Sánchez, de 26 años, y Arévalo, de 19.

Según el OIJ, ambos se desplazaban en motocicleta cerca del parque Asís Esna, en el centro de Limón, cuando el sospechoso se les aproximó y abrió fuego contra ellos.

Sánchez falleció en el sitio, mientras que Arévalo murió posteriormente en un centro médico.

El OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar al sospechoso. Si usted lo reconoce o tiene información que contribuya con la investigación, puede comunicarse de manera confidencial a la línea 800-8000-645.