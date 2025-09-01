Buscan a niñas de 4 y 6 años desaparecidas desde hace 10 días en Sámara

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Nicoya solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a dos menores de edad desaparecidas desde hace 10 días en Sámara, Guanacaste.



Se trata de Marie Beth Velich, de 6 años, y Eva Jane Velich, de 4, quienes, según las autoridades, fueron vistas por última vez el pasado 22 de agosto de 2025 en compañía de su padre, Jan Velich, de 41 años.

Aparentemente, las menores fueron sustraídas por su progenitor.

La denuncia sobre la desaparición de las menores fue interpuesta el mismo día que desaparecieron, sin que hasta la fecha se tenga información sobre su paradero.



El OIJ insta a la población a brindar cualquier dato que pueda contribuir con la localización de las niñas a través de la línea confidencial 800-8000645,﻿ o por medio del WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

