Buscan a madre con cáncer desaparecida en Corredores: “El teléfono está como muerto”

La familia de Rufina Marlene Jiménez Arias, una mujer de 56 años reportada como desaparecida desde el pasado 7 de julio en Corredores de Puntarenas, está desesperada por encontrarla.

Su hija, Keisha Coto, conversó con Teletica.com y manifestó que ya se cumplen dos meses desde su desaparición, el tiempo transcurre sin respuestas y cada día se vuelve más difícil no saber nada sobre su madre.

“Estamos en lo mismo e igual que al principio, porque no tenemos pistas sobre dónde puede estar mi mamá. Ya pasaron dos meses y no nos ha llegado nada de información sobre su paradero”, expresó Coto.

Jiménez, quien padece cáncer, prediabetes, colesterol y fibromialgia, fue vista por última vez a finales del mes de junio cuando supuestamente iba a trabajar a una soda en Langostino de Pavón; sin embargo, nunca llegó al lugar.

Su familia asegura que, desde entonces, su teléfono permanece apagado y no se ha registrado ningún rastro de ella.

“Mi mamá pasaba solo en la casa y casi no salía, donde frecuentemente iba, era a la localidad de Langostino donde una amiga, pero tenía meses de no ir allá. El teléfono está como muerto. Estoy tratando de conseguir los videos de unas cámaras cerca de su casa para ver si yo encuentro una pista de ella porque el OIJ no sabe nada”, añadió Coto.

Rufina Marlene Jiménez Arias está desaparecida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Jiménez. La institución confirmó que la denuncia por desaparición fue interpuesta por sus familiares.

“Mi mamá está enferma, pero no era una persona que estaba mal de la mente o podía perder la conciencia. Ella no tomaba, no fumaba, vicios tampoco tenía y necesitamos ayuda para saber qué pasó”, afirmó Coto.

La última publicación en Facebook de Rufina fue el 16 de junio, mismo día en que su hija tuvo contacto por última vez mediante mensajes de voz.



Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada de forma confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

