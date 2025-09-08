Buscan a esposos adultos mayores desaparecidos en Moravia

Una pareja de esposos adultos mayores permanece desaparecida desde este domingo 7 de setiembre en La Trinidad de Moravia, San José.



Se trata de Arnoldo Armando Roda Abarca, de 77 años, y su esposa Evadina Huertas Salas, de 76, quienes fueron vistos por última vez en esa localidad y, desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a través de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizarlos.



En el caso de Roda Abarca, el OIJ indicó que fue reportado como desaparecido el 7 de setiembre y visto por última vez en La Trinidad de Moravia. De igual manera, Huertas Salas fue reportada como desaparecida ese mismo día y bajo las mismas circunstancias.



El OIJ recordó que cualquier información que pueda ayudar en su ubicación debe comunicarse al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.



De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la pareja reside en Guadalupe, San José, y tiene 57 años de matrimonio.

