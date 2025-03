Buscan a Camila Rey, a quien se le perdió el rastro hace ocho días en Moravia

Han transcurrido ocho días desde la desaparición de Camila Rey Quesada, una adolescente de 13 años, de quien su familia no tiene noticias.

La menor fue vista por última vez el pasado lunes 24 de febrero de 2025 en Moravia, San José, cuando salió de su casa con un bulto. Desde entonces, no se ha tenido contacto con ella, y sus parientes y amigos piden la ayuda de la ciudadanía para encontrarla.



Verónica Castro, amiga cercana de la familia, relató que la madre de la menor fue la última persona que la vio antes de su desaparición.

“Desapareció el lunes a las 5:30 p. m. La vio la mamá en su casa, en Moravia, por última vez. Salió con un bulto y no sabemos nada más. Yo les estoy ayudando a ellos (familia) con la búsqueda y a hacer pública su desaparición porque la familia está muy angustiada”, explicó Castro.

La situación ha sido especialmente difícil para la madre de Camila, quien se encuentra enferma y en cama.

Según Castro, la familia ha hecho todo lo posible para localizarla; pero, hasta el momento, sus esfuerzos no han dado frutos.

“Hemos pegado papeles en todo lado con información de ella, así como su fotografía y no sabemos dónde está. El celular quedó en la casa, no tenemos ni cómo rastrearla por el celular”, comentó Castro.

Camila, estudiante de sétimo año en el Colegio Otto Silesky, no ha vuelto a clases desde su desaparición. Su hermano mayor y sus amigos también desconocen su paradero.

“Ya hemos conversado con las amigas, no saben nada ni tampoco ha vuelto al colegio. Si está en la casa de una amiga, me imagino que la mamá no se lo va a permitir, estar ahí sin que su mamá sepa, y ya nos hubieran informado”, agregó Castro.