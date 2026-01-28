Bus sin frenos provoca dos choques y deja víctima mortal en carretera Florencio del Castillo

Un bus que, según la información preliminar de Cruz Roja, presentó una falla en el sistema de frenos, provocó dos accidentes de tránsito la mañana de este martes en la carretera Florencio del Castillo, en el sentido Cartago–San José, dejando como saldo una persona fallecida, al menos 40 personas heridas y seis vehículos involucrados.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta minutos antes de las 6 a.m.

Primero, el autobús colisionó contra una plataforma, un vehículo liviano y destruyó una parada de autobuses. En este impacto, los cuerpos de emergencia confirmaron la muerte de un hombre de entre 43 y 45 años.

En el segundo punto del incidente, a unos 300 metros del peaje, el autobús salió de la vía, chocó contra barreras de concreto y quedó detenido en una cuneta.



En ese sitio, los socorristas atendieron a 38 pasajeros que viajaban en la unidad. Todos presentaron lesiones leves y se encontraban estables; sin embargo, uno de ellos requirió traslado a un centro médico para una valoración más completa.



Además, la Cruz Roja trasladó a nueve personas a centros médicos, dos de ellas en condición delicada.



Testigos indicaron que el conductor alertó a los pasajeros sobre la pérdida de frenos e intentó maniobrar la unidad para reducir el impacto. Algunos usuarios señalaron que el chofer decidió desviar el autobús hacia una cuneta para evitar que cayera a un puente cercano, lo que habría prevenido una tragedia mayor.



En el lugar ya se encuentra personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizando el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida, así como las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.



La vía fue cerrada en el sentido Cartago, San José, cerca de los ingresos al cantón La Unión.



