Bus se sale de la carretera y choca contra la malla del aeropuerto Juan Santamaría

Un autobús con pasajeros se salió de la carretera y colisionó contra la malla perimetral del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en el sector de Río Segundo de Alajuela.

El suceso se registró este domingo a la 1:30 p. m.



La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia con varios recursos desplazados hasta la zona, donde se reportó el accidente del autobús.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos también respondió con unidades de la Estación de Alajuela para la atención del incidente ocurrido sobre la Ruta 1, frente al Parque El Agricultor, donde el vehículo quedó semivolcado.

"Dentro del autobús se valoraron a 48 pacientes, sin embargo, 47 estaban en condición estable y una mujer fue trasladado en condición urgente al hospital San Rafael de Alajuela", indicó la Cruz Roja Costarricense.

Las autoridades indicaron que se desconocen las causas del accidente; no obstante, señalaron que la calzada se encontraba mojada debido a las lluvias que se presentaban en la autopista General Cañas al momento del hecho.

