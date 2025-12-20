Bus apedreado en San Sebastián: enfrentamiento entre barras puso en riesgo a familias

Un bus de Desamparados que transportaba a varios pasajeros, entre ellos algunos integrantes de la barra de La Ultra, fue atacado a pedradas por miembros de la barra contraria.

El hecho ocurrido la tarde de este sábado en San Sebastián, San José.

Al parecer, la unidad, que venía de Desamparados, al llegar a las inmediaciones del Walmart de San Sebastián, se encontró con algunos miembros de la barra La 12, que estaban en la acera, lo que desencadenó un enfrentamiento con fuertes insultos.

"En efecto atendimos el reporte en San Sebastián, también atendimos conatos de violencia en el centro de San José, te confirmo que en San José si tenemos algunos detenidos por disturbios, en San Sebastián no hubo detenidos", dijo a Teletica.com Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública



Mientras tanto, testigos relataron que los pasajeros le gritaban al chofer que no se detuviera, mientras los vidrios del vehículo se quebraban por el impacto de las piedras.

"El chofer aceleró y todos nos tiramos al piso. Venían adultos mayores y niños, una señora estaba muy asustada, pero por dicha solo fue el susto, nadie resultó herido", dijo una de las testigos.

La Fuerza Pública anunció recientemente que mantienen un amplio operativo para resguardar la seguridad en el encuentro en el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense que se disputará este sábado a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.