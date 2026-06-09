Bryan “El Tiquito” Vásquez tras quedar libre: “La mayoría consume, todo el país consume”

El boxeador costarricense Bryan “El Tiquito” Vásquez quedó en libertad este lunes, aunque deberá cumplir una serie de medidas cautelares mientras avanza la investigación en su contra por legitimación de capitales y transporte de droga.

El excampeón mundial tendrá que presentarse a firmar cada quince días en los tribunales de Heredia, mantener un domicilio fijo y no podrá salir del país.

Tras abandonar los tribunales y reencontrarse con sus allegados, el púgil atendió consultas de Telenoticias y se refirió al proceso que enfrenta.

“Si pueden buscar la información es totalmente falso, no fue esa cantidad, si consumo, la mayoría consume, todo el país consume, la gran mayoría, de hecho, hay una confusión muy grande siento yo, a nivel personal porque a nivel país la gran mayoría pensamos que si es legal fumar, ahora en las farmacias se va a vender, que hay doctores que hacen certificados para que puedan fumar, entonces yo no entiendo qué estaba haciendo yo mal”, contó el boxeador.

​ Lea también

Vásquez y otro hombre fueron detenidos el fin de semana en la ruta 32, luego de que oficiales de la Fuerza Pública decomisaran aparente marihuana, con un peso de 72,9 gramos, según el reporte policial.

Por su parte, la también boxeadora Hanna Gabriels aseguró que todo se trató de un malentendido y defendió la posición de su esposo ante los señalamientos.

“Es un mal entendido, primero que el peso no es el que corresponde, él andaba 28 gramos, pero entiendo que se pesaron con llaves y con un montón de cosas, entonces ahora el número parece ser otro, sin embargo, como dije antes, él es consumidor, nunca ha tenido actitudes raras ni nada, es una persona trabajadora, empunchada y fue negligente en su momento, por fumar en el carro”, agregó su esposa.

Por ahora, el caso continúa en fase investigativa.