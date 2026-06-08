Bryan “El Tiquito” Vásquez queda en libertad mientras avanza investigación en su contra

El boxeador costarricense Bryan “El Tiquito” Vásquez permanecerá en libertad mientras avanza la investigación en su contra por presuntos delitos relacionados con transporte de droga y legitimación de capitales.



Vásquez fue detenido durante la madrugada de este domingo por oficiales de la Fuerza Pública en las cercanías del peaje de la Ruta 32, en San Isidro de Heredia. La captura se realizó alrededor de la 1 a. m., cuando el deportista viajaba junto a otro hombre identificado con el apellido Cascante.



Durante la intervención policial, las autoridades decomisaron 72,9 gramos de marihuana y aproximadamente ₡1.300.000 en efectivo. De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, el caso se investiga inicialmente por el presunto delito de transporte de droga.



Ante una consulta de Teletica.com, la Fiscalía Adjunta de Heredia confirmó que solicitó prisión preventiva contra Vásquez; sin embargo, la petición fue rechazada por las autoridades judiciales competentes.



En lugar de la prisión preventiva, tanto Vásquez como su acompañante quedaron sujetos a medidas cautelares. Entre ellas se encuentran la prohibición de salir del país, la obligación de mantener un domicilio fijo y la presentación de firma periódica cada 15 días ante las autoridades correspondientes.



El caso se mantiene bajo investigación dentro del expediente 26-000527-1094-PE.

