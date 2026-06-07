Bryan “El Tiquito” Vásquez detenido por transporte de droga en Ruta 32

El reconocido boxeador costarricense Bryan “El Tiquito” Vásquez fue detenido la madrugada de este domingo por la Fuerza Pública, en las cercanías del peaje de la ruta 32 en San Isidro de Heredia.

La captura se realizó alrededor de la 1:00 a. m., cuando Vásquez viajaba junto a otro hombre identificado con los apellidos Cascante Lobo.

Durante la intervención, las autoridades confirmaron el decomiso de 60 gramos de marihuana y ₡1.300.000 en efectivo.

El delito por el que se le acusa es transporte de droga, según confirmaron las autoridades. El caso quedó registrado bajo la causa 26-000527-1094-PE y será tramitado por el proceso de flagrancia.

En las próximas horas, Vásquez y su acompañante deberán afrontar una audiencia judicial, en la cual el Ministerio Público solicitará la imposición de medidas cautelares mientras avanza la investigación.