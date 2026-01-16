Brutal accidente en Alajuela: motociclista choca de frente contra camión y queda dentro de la cabina

Un impactante accidente de tránsito quedó registrado por una cámara de seguridad la tarde de este jueves en Alajuela, cuando un motociclista perdió el control de su moto y chocó de manera frontal contra un camión que circulaba en sentido contrario.

En las imágenes adjuntas, cortesía de Comunidad Waze Costa Rica, se observa cómo, por razones que aún no están del todo claras, el conductor de la motocicleta se desvía de su carril y se va en contravía, sin que el chofer del camión tenga tiempo de reaccionar para evitar el choque.

Producto del fuerte impacto, el motociclista salió expulsado de la moto y atravesó el parabrisas del camión, quedando dentro de la cabina.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Dekra, en Alajuela, lo que provocó momentáneamente congestión mientras los cuerpos de emergencia atendían la situación.

Personal de la Cruz Roja acudió al lugar y trasladó a la víctima a un centro médico estable pero con múltiples golpes.