Brote en Ciudad Colón deja 83 enfermos y nueve casos positivos por salmonella

El brote de una enfermedad transmitida por alimentos mantiene bajo investigación a un establecimiento comercial en Ciudad Colón de Mora, luego de que 83 personas presentaran cuadros de diarrea y nueve pacientes dieran positivo por salmonella.

La situación encendió las alertas del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), instituciones que además reportan 43 casos sospechosos de intoxicación alimentaria y 25 consumidores bajo seguimiento epidemiológico. (Ver nota adjunta de Telenoticias)

Las autoridades sanitarias realizan investigaciones para determinar el origen de la contaminación y verificar las condiciones en las que se manipularon los alimentos.

Por su parte, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) inspecciona productos cárnicos vinculados al establecimiento comercial.

La salmonella es una bacteria que puede causar infecciones intestinales y suele transmitirse por el consumo de alimentos contaminados, especialmente pollo, huevos u otros productos de origen animal que no fueron manipulados o cocinados adecuadamente.

Las autoridades hicieron un llamado a las personas que consumieron alimentos en la zona y que presenten síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal, para que acudan de inmediato al centro médico más cercano.