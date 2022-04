Británica que hacía voluntariado en Cóbano denunció ataque de supuesto violador en serie

Una joven británica de 19 años, quien llegó a Santa Teresa de Cóbano para hacer voluntariado, fue una de las víctimas de un supuesto violador en serie.



Los hechos investigados habrían ocurrido la madrugada del 26 de marzo anterior, a la 1 a. m. La denuncia contenida en el expediente del caso, de la cual tiene copia Telenoticias, relata lo siguiente:

“Fui a una fiesta, junto con un grupo de amigos que nos encontramos en voluntariado en Santa Teresa, por espacio de mes y medio. Mi grupo, antes de irnos para la fiesta, tomamos alcohol, principalmente vodka, me tomé dos tragos de vodka con coca y unos shots de vodka, pero al llegar a la fiesta no tomé nada, estábamos bailando con mis amigos. Como un amigo y una amiga estaban muy borrachos, otra amiga y yo los llevamos hacia las mesas que estaban al lado izquierdo de donde estábamos bailando para que vomitaran, cuando mi compañera estaba vomitando me pidió que le diera espacio y que fuera a buscar a otra compañera del grupo, por lo que me fui sola a buscarla en la parte más alejada del escenario, donde no había tanta gente cerca.

"Es ahí cuando un sujeto alto, cabello oscuro, de colochos, piel morena, ojos oscuros, contextura normal, de una edad de casi 30 años, vestía pantalón largo, me agarró fuerte del brazo izquierdo, propiamente a la altura del codo, y me llevó por la fuerza. En ese momento, yo estaba como el shock por lo que estaba sucediendo y este sujeto me llevó a un lugar donde no había gente, no muy lejos, en el mismo lugar donde se dio la fiesta, y me tiró al suelo, que era de tierra, y me puso todo el peso de su cuerpo encima de mí“.