Bomberos sobre víctimas de incendio: “Adultos mayores estaban abrazados en cama de hotel”

Una tragedia sacudió esta mañana el centro de San José, cuando un incendio en un hotel de tres pisos dejó al menos cinco personas fallecidas.

Según Bomberos, una pareja de adultos mayores fue encontrada calcinada y abrazada en una habitación, mientras que otras dos víctimas fueron localizadas a 15 metros de distancia.

El siniestro se originó en el tercer piso del inmueble, que también funcionaba como cuartería. Bomberos indicaron que las salidas de emergencia estaban bloqueadas con un alambre negro, lo que imposibilitó la evacuación de los ocupantes y agravó el desenlace fatal.





Según la bitácora del hotel, 21 personas estaban registradas en el tercer piso; 15 lograron evacuar, cinco fallecieron y una persona permanece desaparecida. Las autoridades continúan inspeccionando la estructura con maquinaria especial para levantar partes del techo y descartar la presencia de más víctimas.

El incendio ocurrió cerca del Mercado Central y el Mercado Borbón, complicando la maniobrabilidad de las unidades de Bomberos debido a la estrechez de las calles y la antigüedad del edificio.

Bomberos y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan para determinar las causas del incendio y confirmar si hay más víctimas.