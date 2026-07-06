Bomberos salvan la vida de perrito dentro de taller en llamas

Un perro fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos la madrugada de este domingo luego de quedar atrapado dentro de un taller de motocicletas que se incendió en Zapote.

La emergencia fue reportada a las 12:28 a. m.. De acuerdo con la información preliminar, el animal permanecía amarrado dentro del establecimiento, donde cuidaba el lugar, cuando comenzó el fuego.

Durante las labores de extinción, los bomberos localizaron al canino con quemaduras en una de sus patas y lograron ponerlo a salvo.

Posteriormente, el perro fue entregado a sus propietarios, quienes lo trasladaron a un centro veterinario para recibir atención.

Según indicó el Cuerpo de Bomberos, el incendio habría iniciado en un sillón ubicado dentro del taller.

Aunque la estructura tiene una extensión aproximada de 300 metros cuadrados, la rápida intervención de las unidades evitó que las llamas se propagaran, por lo que únicamente unos 20 metros cuadrados resultaron afectados.

"Gracias a Dios solo hubo daños materiales y la lesión en la patita del perrito. Todo quedó controlado", indicó un vocero de la institución.

El Cuerpo de Bomberos informó que, en lo que va de este año, ha atendido 51 incendios en estructuras.