Bomberos rescata a hombre que subió a torre eléctrica en Desamparados

El Cuerpo de Bomberos debió rescatar a un hombre la noche de este viernes que subió a una torre eléctrica en Desamparados.



Según el reporte de las autoridades, el hombre es un vecino de la comunidad de San Juan de Dios que empezó a subir la estructura por razones que se desconocen.



Los oficiales de Bomberos lograron rescatarlo a unos 30 metros de altura.



“Además de la altura, las torres manejan voltajes muy altos, tanto que si la persona se acerca a cierta distancia puede morir inmediatamente. Nosotros primero intentamos hacer un contacto con la persona para que baje por sus propios medios, pero si al final no hay de otra, pues habrá que subir para ayudarle. Es una labor muy peligrosa, pero tenemos mucha preparación en estos rescates verticales”, explicó Felipe Elizondo, jefe de batallón de la estación que atendió el incidente.

