Bomberos investiga dos posibles puntos de origen del megaincendio en Desamparados

Dos posibles puntos de ignición identificados por investigadores del Cuerpo de Bomberos se perfilan como elementos clave en el origen del incendio que consumió varias bodegas en la zona franca Las Brisas, en San Rafael Arriba de Desamparados, la mañana del domingo.



Según explicó Luis Salas, director operativo del Cuerpo de Bomberos, durante las labores de control “se salvaron más de mil vehículos que estaban continuos a estas bodegas que fueron consumidas por completo”.

Además, indicó que los investigadores ya marcaron dos áreas específicas donde se cree que pudo iniciar el fuego y que se encuentran acordonadas para un análisis más profundo.

“Tenemos dos puntos señalados por los investigadores y ya se acordonaron, ya se está investigando más profundo y esperamos en las próximas horas tener la información porque ahí creemos que se originó todo; uno está en una bodega donde había materiales inflamables y otro en la parte posterior, que es un área de procesos”, detalló Salas.

Agregó que entre las hipótesis se incluyen posibles fallas en sistemas eléctricos o algún equipo que hubiese quedado conectado.

"Podemos pensar es sistemas eléctricos o algún equipo que quedó conectado los cuales pudieron provocar la emergencia, sin embargo, podemos pensar en muchas cosas acá y ese es el trabajo que están llevando a cabo los investigadores de bomberos", comentó Salas.

La rápida propagación del fuego estuvo asociada a la presencia de mil estañones con aceite y una amplia variedad de materiales inflamables almacenados en una de las estructuras afectadas, como una gran cantidad de llantas, motocicletas, vehículos y productos farmacéuticos.

Las llamas se extendieron por aproximadamente 17 mil metros cuadrados, mientras que los equipos de emergencia trabajaron en la protección de otros 25 mil metros cuadrados de estructuras colindantes.

Una de las empresas afectadas fue Grupo Q, que mediante un comunicado informó que “la empresa se encuentra recopilando información en coordinación con la administración del parque y las instituciones competentes”.



En la atención del siniestro participaron tres unidades y ocho cruzrojistas de la Cruz Roja Costarricense, además de 40 oficiales del Ministerio de Seguridad Pública. A ellos se sumaron equipos de Emergencias Médicas, Emergencia Vital y más de 100 bomberos entre voluntarios, personal asalariado, médicos, paramédicos y especialistas en Rescate y Materiales Peligrosos provenientes de 14 estaciones.



Desde las 11:22 a.m. del domingo, todos estos cuerpos trabajaron coordinadamente en el control del que ya se considera el incendio más grande del año 2025.

Durante la mañana y tarde de este lunes, las labores continuaron para garantizar la extinción total del fuego.

