Bomberos hallan restos de 20 perros en bolsas mientras atendían incendio en Desamparados

El incendio en un charral, atendido por bomberos en Desamparados, San José, derivó en el hallazgo de varias bolsas plásticas que contenían restos óseos de perros.

El hecho se registró este miércoles, durante labores de control del fuego en un sector de la urbanización Madeira.

"Durante la atención de la emergencia, los bomberos ubicaron cuatro bolsas dentro del área afectada por el fuego. En su interior se encontraron, al menos, 20 cuerpos de perros en estado de osamenta", señaló la institución.

Hallazgo de los restos de 20 perros.

Tras el hallazgo, la situación fue notificada al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para el respectivo seguimiento del caso.

