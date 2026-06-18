Bomberos encuentran un hombre muerto tras atender incendio en Moravia

La noche de este miércoles, el Cuerpo de Bomberos atendió un incendio estructural en el sector de Los Sitios, tercera etapa de La Trinidad de Moravia, San José.

Al lugar se desplazaron unidades de las estaciones de Tibás y Guadalupe, que lograron controlar el fuego en una estructura de aproximadamente 200 metros cuadrados, de los cuales 50 resultaron afectados por las llamas.

Durante la atención de la emergencia, los bomberos confirmaron el hallazgo de un hombre adulto sin vida dentro de la vivienda. Sin embargo, aclararon que aún no se puede confirmar si el deceso fue consecuencia directa del incendio. La Fuerza Pública mantiene la custodia de la escena, mientras se espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y la investigación correspondiente.

La Cruz Roja Costarricense también se presentó en el sitio tras recibir el reporte a las 7:22 p. m., movilizando una unidad básica y una avanzada para brindar apoyo operativo. El incidente generó alarma en la comunidad, que observó el despliegue de recursos en la zona.







