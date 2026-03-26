Bomberos encuentran a persona sin vida en medio de incendio en Cartago

La noche de este miércoles, un incendio consumió por completo una estructura tipo casa de habitación en el distrito de Cot, Oreamuno, Cartago, y dentro se encontró a una persona sin vida.

La emergencia se registró 200 metros al oeste y 100 metros al norte del Ebais local, según reportes oficiales.

La casa quedó completamente reducida a cenizas y, adentro, las autoridades localizaron el cuerpo de una persona sin vida.

Todavía no se ha podido confirmar la identidad de la víctima, mientras se mantienen las labores en el sitio para asegurar la zona.

La emergencia fue atendida por personal de la Estación de Bomberos de Cartago. Paralelamente, se coordinó con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para iniciar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del hecho.

El caso se encuentra bajo investigación.