Bomberos encuentran a persona muerta mientras atendían incendio en Alajuela

Las llamas envolvieron por completo un rancho de 4 metros cuadrados.

Archivo | Teletica.com
Por Susana Peña Nassar 23 de enero de 2026, 12:37 PM

El Cuerpo de Bomberos encontró a una persona muerta mientras atendía un incendio en Desamparados de Alajuela.

La emergencia se presentó, este viernes, en la urbanización Silvia Eugenia.

Al llegar al lugar, las autoridades se enfrentaron a una estructura tipo rancho, de 4 metros cuadrados, completamente envuelta en llamas.

“Dentro de la estructura ubicamos el cuerpo de una persona”, dice el comunicado oficial de Bomberos.

“Aún no podemos confirmar que el deceso se haya dado a consecuencia del incendio”, agrega.

En este momento, los bomberos esperan la llegada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial para el levantamiento del cuerpo y las pesquisas respectivas.

Este año, la benemérita institución contabiliza 66 incendios en estructuras.

