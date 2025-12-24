Bomberos encuentran a hombre muerto dentro de casa en llamas en Puntarenas

El Cuerpo de Bomberos atendió, la tarde de este miércoles, un incendio que afectó una casa en Guacimal de Puntarenas.

Según el reporte de los rescatistas, en un inicio se alertó de la presencia de personas atrapadas dentro de la estructura. Al llegar, de inmediato, empezó una búsqueda para confirmar o descartar la información.

Tras una revisión inicial, los Bomberos ubicaron el cuerpo sin vida de un hombre de unos 60 años, quien estaba dentro de la vivienda.

La alerta llegó al Sistema de Emergencias 9-1-1, minutos después de las 3 p. m., y de inmediato se desplazaron dos unidades de Bomberos al sector, de dos estaciones cercanas.

Por el momento, las unidades trabajan en el lugar para contener las llamas y evitar que el fuego se extienda.

Será tarea de la Policía Judicial determinar la causa de la muerte del hombre.