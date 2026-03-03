Bomberos de Costa Rica y Panamá combaten gran incendio en línea fronteriza

Los bomberos de Costa Rica y Panamá trabajan para controlar un gran incendio que se registra en la línea fronteriza entre ambos países.

La emergencia ocurre la tarde-noche de este lunes en Corredores, Paso Canoas, frente al cine, en el local House Party, del lado panameño.

Según informó a Teletica.com la central de monitoreo del Cuerpo de Bomberos, se trata de una estructura de aproximadamente 300 metros cuadrados, con fuego activo en un 60%.

Actualmente, las líneas defensivas han logrado contener el avance de las llamas y evitar que se propaguen a otras edificaciones.

De momento, no se han reportado personas heridas ni afectadas por el siniestro.