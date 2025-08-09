Bomberos de Costa Rica y Panamá atienden incendio en una fábrica fronteriza

La tarde de este sábado, un incendio en el cordón fronterizo entre Costa Rica y Panamá requirió la atención por parte de los cuerpos de emergencia de ambos países.

Según el departamento de prensa de Bomberos de Costa Rica, el incidente se presentó a eso de las tres de la tarde en Río Sereno, en San Vito de Coto Brus.

La estructura afectada es un complejo industrial de unos 1500 metros cuadrados con una gran cantidad de colchones, por lo que se vuelve una escena muy inflamable.

Por la parte nacional, la emergencia la atienden las estaciones de Coto Brus y Ciudad Neily.

Los bomberos detallaron que en el lugar hay una importante cantidad de textiles, por lo que la carga de fuego es muy alta.

El calor dentro del lugar ya alcanzó tal punto que parte de la estructura colapsó.

Noticia en Desarrollo.