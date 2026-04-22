Bomberos controlan incendio en Los Filtros de Alajuelita

Un incendio consumió gran parte de una estructura ubicada en San Josecito de Alajuelita, la noche de este martes.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Los Filtros, a unos 100 metros antes de la parada de buses.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, el fuego afectó una construcción de aproximadamente 150 metros cuadrados, de los cuales cerca del 70% quedó destruido.

Al sitio se desplazaron unidades de la Estación Metropolitana Sur, que trabajaron en la atención de la emergencia para evitar que las llamas se propagaran a edificaciones cercanas.

De momento, las autoridades informaron que no se reportan personas heridas, solamente se atendió a una adulta mayor con una crisis nerviosa.



El Cuerpo de Bomberos respondió rápidamente a la emergencia, desplegando unidades para controlar las llamas y evitar que se propagaran a casas cercanas. La rápida acción de los bomberos fue crucial para salvaguardar las propiedades colindantes en el sector de los filtros.



Afortunadamente, no se reportan personas afectadas de gravedad. Únicamente se valoró a una adulta mayor por crisis nerviosa, sin requerir traslado al hospital.



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