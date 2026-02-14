Bomberos controlan gran incendio en restaurante de Tárcoles

Un incendio de gran magnitud se registró este sábado en un restaurante ubicado contiguo al puente de Tárcoles, en el cantón de Garabito, provincia de Puntarenas.

De acuerdo con los reportes de Bomberos, las llamas consumieron un área aproximada de 400 metros cuadrados.

Además, al menos dos estructuras aledañas más se vieron afectadas.

La situación se complicó debido a los fuertes vientos presentes en la zona, que favorecieron el avance del fuego.

Hasta el momento, no se registraron personas heridas o afectadas por las llamas.

Al menos seis unidades del Cuerpo de Bomberos fueron despachadas para atender la emergencia y trabajar en el control del incendio.