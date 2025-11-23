Bomberos confirma que incendio en Desamparados es el más grande del año

El Cuerpo de Bomberos confirmó este domingo que el incendio registrado en San Rafael Arriba de Desamparados corresponde al de mayor magnitud atendido en lo que va del año.



Según declaró Luis Salas, director operativo del Cuerpo de Bomberos, la emergencia ocurre en un complejo industrial donde varias bodegas han resultado comprometidas, y donde se estima una afectación inicial de 10 mil metros cuadrados por fuego, mientras se defienden aproximadamente 25 mil metros cuadrados adicionales de estructuras colindantes.

“En el sector de Desamparados, propiamente en San Rafael Arriba, tenemos, diría yo, el incendio más grande de este año. Un fuego que se desarrolla en un complejo industrial este domingo donde varias bodegas se han visto comprometidas”, afirmó Salas.

Declaraciones de Luis Salas:

Añadió que los equipos trabajan en detener el avance del fuego en distintos perímetros y que en pocos minutos esperaban dar por controlado su progreso.



De acuerdo con el director operativo, 35 mil metros cuadrados de naves industriales están expuestos al incendio, lo que representa uno de los principales factores que complican la labor. También señaló que, aunque el suministro de agua es suficiente, ha sido necesario desplegar tendidos de mangueras muy extensos para brindar protección en todos los sectores afectados.



En la escena participan más de 20 unidades, entre plataformas, extintoras, tanqueros y vehículos de ataque rápido, debido a la complejidad de la emergencia, caracterizada por altas temperaturas, presencia de humo denso y materiales altamente combustibles como aceites, hule, plásticos y otros elementos volátiles.



Salas indicó que varios vehículos resultaron afectados y que el fuego avanzó “muy rápido, de manera violenta y agresiva”. Por el momento, se desconoce el origen del incendio.