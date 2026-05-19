Bomberos combaten quema de charral extensa en Desamparados

El Cuerpo de Bomberos atendió la noche de este lunes una quema de charral de grandes proporciones en Gravilias de Desamparados, específicamente en Finca Ortuño, ubicada a unos 300 metros de la Clínica Marcial Fallas.

Hasta el lugar se desplazaron dos unidades extintoras y una de rescate de la estación de Desamparados, con el objetivo de controlar el fuego y evitar que se propagara hacia zonas cercanas.

La emergencia se suma a los múltiples incidentes de quema de charrales que se registran en esta época del año, cuando las condiciones climáticas favorecen la rápida propagación de las llamas. Bomberos reiteraron el llamado a la población para evitar este tipo de prácticas, que además de ser ilegales, ponen en riesgo la seguridad de las comunidades y generan afectaciones ambientales.