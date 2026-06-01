Bomberos combaten incendio en edificio de Intel

Un incendio dentro de uno de los edificios de Intel, en La Rivera de Belén, Heredia, generó una amplia movilización del Cuerpo de Bomberos la tarde de este lunes.

De acuerdo con el reporte preliminar, el área afectada corresponde a unos 100 metros cuadrados del techo en el edificio CR 3 Sur.

Para atender la emergencia se despacharon 10 unidades de rescate, entre ellas dos cisternas y una unidad plataforma. En total, más de 30 bomberos trabajan en el sitio para controlar las llamas.

Por el momento, se desconoce si hay personas heridas o afectadas.