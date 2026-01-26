Bomberos atienden tres incendios forestales de manera simultánea

El Cuerpo de Bomberos informó, este lunes, que atiende tres incendios forestales de manera simultánea en Guanacaste y Cartago.



Según el reporte oficial, los incidentes se localizan en Nacascolo y Sardinal, ambas localidades en la provincia guanacasteca; así como en Corralillo de Cartago.

En el caso de Sardinal, específicamente en el cantón de Carrillo, la atención del incendio inició desde el domingo. De acuerdo con la información de la benemérita institución, ahí el fuego compromete una zona de bosque secundario y se desarrolla en un área montañosa, lo que dificulta las labores de control y extinción. Las autoridades indicaron que se trata de una quema de grandes proporciones, según las primeras inspecciones.



Por el momento, el Cuerpo de Bomberos no cuenta con un cálculo exacto del área afectada en metros cuadrados, debido a que el incendio permanece activo y las condiciones del terreno complican la evaluación.



El director operativo del Cuerpo de Bomberos, Luis Salas, señaló que este año ya han respondido a cinco incendios forestales, de los cuales dos se encuentran apagados.

"El primer incendio ocurrió cerca del aeropuerto de Liberia, luego otro en la localidad de Cañas (ambos extintos), pero tenemos activo uno en Carrillo, otro más en Nacascolo y otro en Corralillo de Cartago, el cual está bajo control, pero se vieron afectadas cuatro hectáreas", dijo Salas.

En lo que va del año, el Cuerpo de Bomberos contabiliza 1.510 emergencias por fuego, distribuidas en incendios en estructuras (73), quemas de charral (848), incendios en áreas de desechos (550), incendios forestales (5) y fuego en vehículos (34). La institución señaló que la cantidad es similar a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se atendieron 1.688 incidentes, un año considerado histórico en la atención de incendios forestales, con 141 casos.



Por su parte, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) confirmó a Teletica.com que, hasta el momento, no se reportan incendios dentro de Áreas Silvestres Protegidas.

