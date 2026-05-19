Bomberos atienden quema de desechos y encuentran cuerpo calcinado en Heredia

Lo que parecía una quema de desechos terminó en un macabro hallazgo en San Rafael de Heredia. El Cuerpo de Bomberos fue despachado a atender la emergencia en una finca del Banco Nacional, ubicada del segundo puente de San Rafael hacia San Isidro.

Al llegar, los bomberos se toparon con un cuerpo en llamas. Tras extinguir el fuego, confirmaron que se trataba de una persona calcinada. De inmediato, dieron aviso al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias correspondientes.

El caso se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió este hecho.