Bomberos atienden otro incendio estructural en San José

En esta ocasión, la emergencia se presenta frente a la cárcel de San Sebastián.

Por Eric Corrales 17 de diciembre de 2025, 19:47 PM

Otro incendio estructural puso a correr al Cuerpo de Bomberos en San José, la tarde de este miércoles. 

En esta ocasión, la emergencia ocurre frente a la cárcel de San Sebastián. 

De acuerdo con el reporte preliminar, se trata de varias estructuras de 250 metros cuadrados, con fuego en el 60%. 

Siete unidades de bomberos atienden la emergencia, incluyendo la unidad cisterna y la unidad plataforma, así como una ambulancia. 

De momento, no se ha reportado si hay personas heridas o afectadas por el fuego. 

