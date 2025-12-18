Bomberos atienden otro incendio estructural en San José

Otro incendio estructural puso a correr al Cuerpo de Bomberos en San José, la tarde de este miércoles.

En esta ocasión, la emergencia ocurre frente a la cárcel de San Sebastián.

De acuerdo con el reporte preliminar, se trata de varias estructuras de 250 metros cuadrados, con fuego en el 60%.

Siete unidades de bomberos atienden la emergencia, incluyendo la unidad cisterna y la unidad plataforma, así como una ambulancia.

De momento, no se ha reportado si hay personas heridas o afectadas por el fuego.