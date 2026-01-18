Bomberos atiende un incendio estructural cada ocho horas, solo durante este 2026

Este inicio de año bomberos ha atendido hasta un incendio estructural cada ocho horas. Son más de 50 los incidentes de este tipo.



Cinco minutos... Esa es el tiempo que dura una estructura como una casa en consumirse por completo por el fuego (vea video adjunto de Telenoticias).



En lo que va de este 2026, bomberos ha atendido ya 56 incendios en estructuras.



Este sábado no fue excepción con el incendio atendido en Pejibaye de Jimenéz en Cartago, en dónde el fuego consumió más de 600 metros cuadrados de una vivienda y un local comercial que sumaban en total aproximadamente 1.025 metros cuadrados.



Si de incendios en general se hablara, se atiende una emergencia cada 29 minutos.



Tener una ruta de evacuación, más de una salida de emergencia y revisar que el detector de humo esté con baterías y buenas condiciones son algunas de las recomendaciones brindadas por las autoridades.

